Россиянка с инвалидностью стала полиглотом и начала давать уроки

Прикованная к инвалидной коляске жительница Батайска Ростовской области Натали Милан стала полиглотом и начала заниматься с людьми со всего мира. Иногда она проводит бесплатные уроки для инвалидов. Об этом она рассказала Telegram-каналу Don Mash.

По словам Милан, в 9 лет у нее диагностировали мышечную атрофию. Уже через пять лет она перестала ходить. Последние два года в школе Милан была на домашнем обучении. После школы поступила на заочное отделение в Курский государственный университет (КГУ).

«На четвертом курсе мамина знакомая сказала: "Ну так как ты знаешь английский, давай ты поможешь моей точке в 10-м классе с английским?" Я согласилась, потому что мне очень английский нравился. Но потом мне стало интересней уже преподавать взрослым... Последние семь лет я работаю только онлайн. У меня начали появляться ученики из других стран, и где-то с 2016-2018 года я иногда провожу бесплатные уроки с инвалидами», — рассказала Милан.

Ранее житель Красноярского края Виктор Сибирин добрался до Байкала на инвалидной коляске. «Что я сейчас чувствую? Знаете, это как объяснить слепому, что такое закат в двух словах. Очень сложно передать. Думаю, через несколько дней только смогу сформулировать свои эмоции», — рассказал путешественник.