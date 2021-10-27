На Урале археологи исследовали древнее захоронение знатного воина

В Челябинской области археологи обнаружили древневенгерское захоронение, которое датируется X веком. В научных документах эту эпоху именуют «обретением Родины». Найденные в могиле вещи воина говорят о том, что их хозяин принадлежал к высокому сословию, пишет UralPress.

Урочище в Красноармейском районе, где были найдены могилы, получило название «Актюба». Захоронение там оказалось нетронутым. Археологам удалось исследовать богатые украшения для одежды, конскую упряжь, седло с отделкой и прочие элементы роскоши. По словам руководителя раскопок историка Сергея Боталова, эти вещи имеют европейское происхождение.

Боталов подчеркнул, что даже на территории современной Венгрии, откуда происходил захороненный на Урале мадьяр, подобного рода находки встречаются нечасто. Что делал венгерский воин на Южном Урале, в то время как большинство его соотечественников ушли завоевывать новые земли, установить невозможно, считает историк. Однако это захоронение доказывает связь между Уралом и венграми даже 11 веков назад.

«Очень может быть, что наши, оставшиеся здесь в Зауралье и Предуралье, мадьяры, молодые воины, участвовали в военных походах совместно с отрядами тех вождей, которые ушли на новую родину. А потом возвращались сюда», — предположил Боталов.

Мадьяры — самоназвание венгров. Часть этого народа происходит из областей восточнее Урала и с Южного Урала. Со временем он переселился на территорию современной Венгрии.