На месте бывшего завода под Вологдой археологи раскопали соляной колодец

В Вологодской области археологи раскопали солеваренный завод и рассказали о находках

В Тотемском районе Вологодской области на месте, где в прошлом находился солеваренный завод, археологи раскопали соляной колодец и рассолопроводы. Об этом сообщает cultinfo.ru.

Новое исследование на территории бывшего завода инициировал Фонд развития общественных инициатив «Соль Земли». Археологическая экспедиция во главе с Марией Ворожейкиной прошла с 10 сентября по 20 октября около деревни Варницы под Вологдой. Уточняется, что в некоторых местах толщина культурного слоя составила два метра, специалисты раскопали площадь около 100 квадратных метров.

В верхних слоях раскопа специалисты нашли длинную деревянную горизонтальную трубу, которая, скорее всего, связывала здание варницы с ближайшей рекой. По предварительным данным, находка относится к первой половине ХIХ века. Затем археологи обследовали аналогичный рассолопровод №2, который располагался ниже первого объекта.

В северной части раскопа была сделана «особенно интересная находка» — там специалисты извлекли из земли двухколонную трубу. Такая постройка представляет собой остатки промыслового комплекса, связанного со скважиной. Подобных аналогов археологи еще не встречали.

В заключение отмечается, что исследователи нашли и необычный цилиндрический объект, который позднее определили как рассольный колодец. Его диаметр составил примерно два метра. Укрепление было сложено из массивных бревен.

Благодаря находкам исследователи будут больше знать о промысле в Вологодской области.

Ранее археологи, которые проводили раскопки в Орле, рассказали о новых находках. Помимо этого, они предположили, что город, который сейчас отмечает 455 лет со дня основания, может быть старше еще на пять веков.

Летом также стало известно, что на месте старой мельницы в Тобольске появился водопад. О нем не было известно, пока его не нашел местный видеограф Владимир Фомин, поехавший на велопрогулку по городскому парку.