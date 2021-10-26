Археологи исследовали найденную под Волгоградом мастерскую эпохи мезолита

В Фроловском районе Волгоградской области специалистами была исследована древняя стоянка «Зимовская», на месте которой археологи ранее нашли большое количество камней с характерными сколами. Об этом заявил главный специалист отдела археологии ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры» Павел Клименко, сообщается на сайте организации.

Предполагается, что на месте стоянки была мастерская, относящаяся к среднему каменному веку, или эпохе мезолита. В ней создавались различные предметы для быта и охоты. «Найденные артефакты будут исследованы специалистами», — рассказал Клименко. Он добавил, что позднее находки отправятся в музейную коллекцию.

В ВОНПЦ отметили, что археологические раскопки древней стоянки под Волгоградом начались в 2020-м. Ученые от организации совместно со специалистами заповедника «Старая Сарепта» нашли прошлым летом различные предметы быта, в том числе заготовки под них, которые были созданы человеком еще в среднем каменном веке.

Подобное исследование поможет ученым в уточнении деталей из истории региона в данном периоде. Помимо этого, возможно, будут выявлены новые особенности быта того времени.

Ранее археологи закончили раскопки в заповеднике «Гнездово» под Смоленском и рассказали об их итогах. Ученые исследовали место мастерской X века и ювелирные изделия из янтаря и металла, которые, как предполагается, были сделаны именно в этом месте. Уточняется, что одна подвеска была с литейным браком, и для археологов эта находка стала «особо ценной».