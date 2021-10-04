Украшения и предметы интерьера из смолы показали мастера из Челябинска

Мастера из Челябинска отрыли для себя новое хобби, делая уникальные украшения и предметы интерьера из эпоксидной смолы. Россияне показали процесс создания таких вещей и рассказали о тонкостях работы в репортаже ГТРК «Южный Урал».

По данным канала, из смолы можно сделать посуду, подставки, рамки, вазы, картины, столы и остальное. Подобные вещи часто становятся отличным подарком. Кроме того, можно прийти на мастер-класс и самостоятельно сделать, например, кружку.

В репортаже показали, как местные жители Анастасия и Виктор пришли на мастер-класс и встретили владелицу небольшого предприятия Юлию Стародубцеву. Женщина рассказала им про безопасность смолы и ее свойства, а также показала, как сделать посуду для дома.

Прежде всего надо определиться с цветом, чтобы он сочетался с интерьером квартиры, подсказала мастерица. После этого специальные силиконовые формы плотно прикрепляются к поверхности. Затем смола соединяется с красителем и размешивается, после чего ее выливают на изделие. В итоге появляются уникальные узоры, которые растекаются по всей форме.

По словам владелицы мастерской, предметы, сделанные из смолы, обычно очень прочные и долговечные в использовании. Кроме того, она заметила, что «это не какое-то механическое движение, а арт-терапия», которая очень нравится россиянам. «Когда ты занимаешься смолой, она смешивается с отвердителем и становится теплее. И она несет в себе такую энергетику, что человек, когда занимается эпоксидной смолой, отключается вообще от всего», — сказала мастерица.

Участница мастер-класса Анастасия Алейникова отметила, что многим людям нравится заниматься таким ремеслом или превращать его в хобби, так как такая работа помогает расслабиться. «И нравится тем, что изделие никогда не повторяется», — добавила россиянка.

Ранее украшения из «дальневосточного янтаря», то есть из оставшейся в древесине смолы, начал изготавливать уссурийский мастер Анатолий Черевко. Он также рассказал, в заключается сложность работы с древесными отходами.

Тем временем российская мастерица из Чебоксар начала выполнять разные предметы в миниатюрах и прославилась в сети. Ее работы покорили даже американских пользователей. Женщина включает в сказочные интерьеры небольших домиков из сказок разные предметы в миниатюре, в точности повторяющие реальные размеры.