В Старом Осколе восстановили гончарное подворье начала XX века

В Старом Осколе Белгородской области восстановили подворье гончаров, какое было в начале XX века. Дом ремесел также провел мероприятие, и «апогеем праздника» стал обжиг огненной скульптуры «Барыня», попавший на видео. Об этом сообщает «Оскольский край».

Уточняется, что задумку реализовали благодаря национальному проекту «Культура».

Новый хозяйственный комплекс гончарной мастерской назвали «Этномиром слободы Казацкой». Желающие узнают, как работали потомственные гончары, и увидят процесс обжига глиняных изделий в горне. На открытии проводились мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, также местным жителям показали «Барыню» и традиционный горн, ставший «изюминкой подворья».

Народный мастер России, гончар и керамист Александр Заборских на протяжении месяца работал над горном. «Новая печь расширит возможности мастеров и позволит использовать такие способы декорирования изделий, как задымление и обварка», — пишет издание.

Мастер также создавал скульптуру женщины высотой 127 сантиметров и весом 160 килограммов. Местные жители наблюдали за тем, как «из каолинового ватного горящего кокона рождается огненная скульптура».

«Я верю, что это повысит туристическую привлекательность всей Белгородской области, — рассказала директор организации Наталья Никишина. — Мы хотим привлечь внимание жителей к традиционному промыслу, рассказать больше об истории места».

Ранее в городе Шебекино Белгородской области местный житель Кирилл Комиссаров освоил древнее ремесло, связанное с металлом и огнем. Мужчину всегда привлекали тематические мастер-классы, он посещал фестивали и смотрел программы. В итоге он решил посвятить свою жизнь кузнечному делу.