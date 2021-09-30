Россиянин из Шебекино освоил древнее ремесло с металлом и огнем

В городе Шебекино Белгородской области местный житель Кирилл Комиссаров освоил древнее ремесло, связанное с металлом и огнем. Мужчину всегда привлекали тематические мастер-классы, он посещал фестивали и смотрел программы. В итоге он решил посвятить свою жизнь кузнечному делу. Его историю приводит «Красное знамя».

Несколько лет назад россиянин взял часть рельсы, которая стала для него самодельной наковальней, а горн (печь для переплавки металлов или обжига керамических изделий — прим. «Ленты.ру») он слепил из глины. Позже Кирилл нашел необходимую технику и обратился за помощью к потомственному кузнецу, чтобы перенять секреты мастерства.

Учеба была сложной, но он смог освоить «технологические секреты». Например, он понял, что есть много техник, нюансов с металлом и что существует несколько видов подков для лошадей: зимние, летние, беговые и остальные. Затем россиянин устроился в мастерскую и стал выполнять заказы. Комиссаров делал кованые ворота, калитки и даже занимался декоративной кованой флористикой, то есть изготавливал цветы из металлических лепестков.

В 2020-м он переехал вместе с семьей в село Ржевка под Шебекино. Устроился в местный дом культуры мастером декоративно-прикладного творчества и начал вести занятия для школьников по кузнечному делу «Мастерская железных дел "Старый гвоздь"».

В числе работ мастера есть больших и малых размеров рыболовные крючки, колокольчики, кресала и огнила, подковы, клюкарзы, серпы, гвозди, наконечники стрел и боталы. В его кабинете находится литая из стали миниатюрная наковальня весом около 50 килограммов.

В настоящее время россиянин ищет место для собственной мастерской, где будут и наковальня, и горн, а также больше пространства. «Мы немного ограничены по производственным мощностям, так как дом культуры — не цех», — пояснил Комиссаров. В заключение он заявил, что работа с металлом и огнем — «это хобби, которое переросло в дело всей жизни».