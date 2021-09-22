Мастерица сваляла из шерсти портреты животных и покорила сердца россиян

Несколько лет назад Надежда Мехоношина открыла для себя новое хобби — валяние из шерсти. Женщина посмотрела ролики в интернете и начала изготавливать реалистичные портреты животных. В итоге она покорила россиян своими работами. ОТВ расспросило екатеринбурженку о тонкостях необычного ремесла.

По словам мастерицы, она всегда берет натуральную овечью шерсть, качественную фурнитуру и полимерную глину. Чтобы изделие выглядело максимально реалистично, надо очень долго повторять «однотипные движения» иглой. Например, на одну игрушку россиянке необходимо около десяти часов, пояснила она и добавила, что такие миниатюрные копии питомцев почти всегда «покоряют сердца» заказчиков.

«Умильные звероброшки и забавные звероварежки чаще всего заказывают совсем не для детей, ведь в каждом из нас живет ребенок», — заявила Мехоношина.

В репортаже ОТР показали Надежду Винокурову, для которой ее супруг Алексей заказывал портрет домашних животных. Россиянка рассказала, что она «визжала от восторга и радости», когда посмотрела на копию своего шпица Микки в деревянной рамке. Позже семья решила заказать еще и портрет рыжего кота Левы. Женщина отметила, что «самый дорогой подарок» для нее.

Мехонишина смогла повторить вид кота и собаки исключительно по паре фотографий. Ей удалось сделать утонченную работу, скопировав цвет шерсти животных и их взгляды. «Животные всегда привлекают своей непосредственностью, открытостью, искренностью. Наверное, это иной уровень общения с миром — они [хозяева питомцев] их очень любят, и это чувствуется», — подытожила мастерица.

Ранее украшения из «дальневосточного янтаря» начал изготавливать уссурийский модельщик локомотиворемонтного завода Анатолий Черевко. Мастер также рассказал, в заключается сложность работы с древесными отходами.