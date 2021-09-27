Мастера показали россиянам сделанные из рыбьей и птичьей кожи ковры

Россиян пригласили на иркутскую выставку, чтобы посмотреть на изделия дальневосточных коренных народов — рыболовов-нанайцев и охотников-негидальцев. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

На выставке показали больше 60 экспонатов. В основном это большие и малые ковры, предметы быта и фотографии местных женщин.

В частности, мастера подготовили ковры из рыбьей кожи разных оттенков, которая «отливает серебром». Например, для нанайцев рыболовство — основной вид деятельности, который влияет и на традиционные ремесла. По этой причине женщины из поколения в поколение передают знания о приготовлении рыбных блюд и шитье из оставшихся материалов: кожи, костей и жира.

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По данным телеканала, нанайцы часто использовали для создания ковров горбушу или кету. Мастерицы занимались кропотливой работой: аппликации приклеивали рыбьим жиром, полосы из кожи контрастных цветов складывали и пришивали вручную, а поверх они могли нашивать еще узорчатые украшения из костей. Таким образом на коврах появляется неповторимая геометрия.

В то же время негидальцы — так же малочисленный народ, как и нанайцы — использовали для своих изделий утиную шкурку. У них по большей степени образ жизни сосредоточен на охоте, так что шерсть, перья и кости становятся основным материалом для одежды и предметов быта.

В репортаже показали, как сделаны небольшого размера коврики из птиц. Например, серо-бежевые перья означают, что взяли утку, а зелено-коричневые — селезня. Чтобы создать «неповторимый контраст на ковре», мастерицы-негидальцы снимали шкурку с шеи птицы.

Ранее нанайские мастера, относящиеся к коренным малочисленным народам, в рамках подготовки к выставке «Сокровища Севера» в Москве также показали различные изделия, сделанные из рыбьей кожи.

