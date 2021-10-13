Россиянам назвали самые знаковые места Костромской области

Россиянам предложили список из десяти знаковых мест Костромской области, которые можно посетить осенью. Уникальные памятники и достопримечательности региона перечисляет «АиФ».

В областном центре есть заповедник «Костромская слобода», где можно посмотреть на деревянные здания, выйти на древнюю улицу, на которой находятся постройки XVI-XIX веков. В числе памятников зодчества присутствуют жилые дома, бани, амбары, мельница, часовни и храмы. Затем россиянам посоветовали зайти в Ипатьевский монастырь — еще один знаковый объект региона. Его основали в начале XIV века, и он считается одним из древнейших монастырей в стране. В XVII веке в нем спасся юный Михаил Романов, ставший впоследствии на российский престол и прервавший Великую Смуту.

Усадьба Денисово под Костромой также стала интересным местом, в какой стоит приехать каждому путешественнику. Первые данные об имении появляются в источниках XVIII века. Усадьба Долматово, родовое гнездо дворян Ермоловых, также поражает своей красотой и окрестностями. В заповеднике «Щелыково» можно посмотреть на усадьбу с ландшафтным парком поблизости, которая принадлежала семье писателя Александра Островского.

Затем россиянам рекомендовали поехать к Сусанинскому болоту, которое входит в число самых больших в Европе. Его длина составляет около 12 километров, а ширина — более четырех километров. Уникальный водоем известен и благодаря Ивану Сусанину, который водил по этим местам польско-литовский отряд, спасая тем самым царя в XVII веке. На этом болоте он и погиб.

На территории природного комплекса также есть следовик — огромный камень, который источает «сильную энергетику». В Солигаличском районе Костромской области есть и горячий камень, обладающий необычными свойствами. Монолит, как предполагается, был частью языческого капища.

Чухломскому озеру выделили отдельное место в списке достопримечательностей региона. Помимо разнообразия рыбы в водоеме, там обитал и редчайший золотой карась, блюда из которого поставлялись к царскому столу. Местные рыбаки прозвали его «лаптем». В Красносельском районе также существует лосеферма, которая «еще недавно была единственной в России». На ней можно не только полюбоваться дикими животными, но и выпить лосиное молоко.

В заключение авторы материала привели городище Унорож. На его территории в 2017-м археологи нашли большое количество ювелирных изделий X-XI веков: медные подвески, кольца, цепочки и предметы из бисера. Предполагается, что все эти вещи были сделаны в Месопотамии. Артефакты позволили проследить торговые отношения местных жителей со скандинавскими странами и арабами.