Путешественникам рассказали о необычном виде туризма в Ростове

В Ростове-на-Дону набирает популярность промышленный туризм. Путешественникам предлагают попробовать себя в роли художника, винодела и даже агрария. О местах, где можно опробовать необычные экскурсии, пишет РИА Новости.

Так, создать посуду самостоятельно можно на фабрике семикаракорской керамики. Здесь был произведен чайник-«богатырь» объемом 90 литров. В 2014 году он украшал Олимпийский парк в Сочи. Отмечается, что все изделия на производстве делают вручную.

Посмотреть можно также на производство сельскохозяйственной техники. Продукцию «Ростсельмаша» экспортируют в 40 стран мира. Кроме того, после посещения завода можно отправиться в Био-Хутор Петровский, чтобы узнать историю пшеницы.

Еще один туристический тренд — посещение виноделен и виноградников. В Ростове даже есть свой фирменный способ выращивания винограда — «донская чаша». С помощью него удается добиться повышенной урожайности в условиях богатых, хорошо увлажняемых почв. Однако в промышленном масштабе его не применяют.

Каждое хозяйство в Ростове отличается собственным способом производства вина, говорится в публикации.