По итогам летнего навигационного сезона Чебоксары поставили рекорд по количеству принятых теплоходов. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

По словам министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, турпоток в республику в последние годы стремительно растет, а внутренний туризм переживает этап активного развития. В связи с этим региональные власти поставили задачу сделать путешествия по Чувашии более безопасными, минимизировав риски при оказании экскурсионных и других видов услуг.

«Мы хорошо понимаем, что республике нужны туристы, которые останутся здесь ночевать. Каждый рубль, который оставляет приезжий турист в регионе, по мультипликатору дает до восьми рублей в экономику. Это гостиницы, общепит, магазины, мероприятия», — заявил чиновник.

Ранее в октябре стало известно, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» займется развитием круизного туризма в России. Представители туротрасли отмечают ежегодное увеличение спроса на речные круизы. Например, россияне из разных регионов страны приезжают в Татарстан, чтобы отправиться в речной круиз по Волге до Астрахани, Ростова-на-Дону или Перми.