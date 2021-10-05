В России будут развивать круизный туризм

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» займется развитием круизного туризма в России. Об этом сообщает информационное агентство «Татар-Информ».

В ходе первого совместного заседания президиума Правительственной комиссии по развитию туризма в России и профильной комиссии Госсовета было решено до 15 ноября представить Кабинету министров концепцию развития круизного туризма.

Отмечается, что в России у круизного туризма есть большие перспективы развития. Кроме того, направление может значительно повлиять на увеличение внутренних и внешних туристических потоков.

Представители туротрасли в Татарстане отмечают ежегодное увеличение спроса на речные круизы. Например, россияне из разных регионов страны приезжают в республику, чтобы отправиться в речной круиз по Волге до Астрахани, Ростова-на-Дону или Перми. При этом путешественники останавливаются не только в Казань, но также и в других городах: Болгаре, Елабуге, Тетюшах и Чистополе.

Ранее в октябре сообщалось, что Татарстан готовится принять III Российскую молодежную архитектурную биеннале, которая пройдет в Иннополисе с 25 по 27 ноября. Организаторы указывают, что биеннале в очередной раз выступит в роли образовательного полигона и площадки для профессионального роста лучших молодых архитекторов.