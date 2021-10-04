В Татарстане в ноябре пройдет молодежная архитектурная биеннале

Татарстан готовится принять III Российскую молодежную архитектурную биеннале, которая пройдет в Иннополисе с 25 по 27 ноября. В ходе установочной сессии конкурса финалисты, среди которых есть архитекторы из Канады и Германии, уже исследовали здание, которое им предстоит перепроектировать, уточняет «Татар Информ».

Отмечается, что аналитическую экскурсию объекта, расположенного по адресу улица Московская, 52, провели под руководством главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, главы Вахитовского и Приволжского районов города Марата Закирова, а также директора по развитию территорий инвестиционной группы компаний ASG Рината Аисова.

Владелец здания торгово-административного назначения подчеркнул, что оно нуждается в новой бизнес-концепции. «Безусловно, успешность должна быть обусловлена не только яркими проектными решениями, но и практической составляющей, финансовой эффективностью, так как реализация идей требует немалых вложений», — отметил он.

Организаторы указывают, что биеннале в очередной раз выступит в роли образовательного полигона и площадки для профессионального роста лучших молодых архитекторов. Утверждается, что конкурс повлияет на развитие урбанистической культуры и привлечет внимание к процессам, происходящим в современной российской архитектуре.

Ранее сообщалось, что в Казани 30 сентября открылась 6-я международная биеннале печатной графики «Всадник». В конкурсной программе числятся 188 художников из разных стран мира. Поскольку в этом году биеннале посвящена Году родных языков и народного единства в республике, художники постарались творчески осмыслить историю своих народов и трансформацию родного языка. Выставка работ конкурсантов биеннале продлится до 7 декабря.