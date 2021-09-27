В Татарстане приготовят 200-килограммовый торт

В селе Пестрецы Республики Татарстан местные кулинары приготовят 200-килограммовый торт в рамках всероссийского фестиваля «Скорлупино», приуроченного ко всемирному дню яйца. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, площадь угощения составит 10 на 1,25 метра — его испекут из бисквита и безе с кремовыми прослойками, а сверху польют шоколадом и украсят заварными эклерами. Отмечается, что повара намерены побить рекорд и войти в Книгу рекордов Гиннеса.

«Он будет больше того, что был приготовлен в Марий Эл и попал в Книгу рекордов Гиннеса в октябре прошлого года», — добавили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

Кроме того, гостей фестиваля ждут конкурсы по метанию яиц, «яичные» гонки, «сковородные» забеги, шоу и мастер-классы.

Ранее, 20 сентября, во Владикавказе стартовал первый всероссийский фестиваль осетинских пирогов и сыра. Мероприятие стало главным гастрономическим и туристическим событием на Северном Кавказе и познакомило жителей и гостей региона с культурой осетинского народа. В программу вошли концертные программы, мастер-классы, конкурсы по выпечке пирогов, а также дегустация блюд национальной кухни.