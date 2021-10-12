Бренд-шеф назвал самые интересные блюда Крыма

В кафе и ресторанах Крыма можно съесть приготовленную в разных вариантах местную рыбу и выпить вино, считающееся изюминкой региона. Наиболее интересные крымские блюда в эфире «Радио Крым» назвал бренд-шеф Андрей Савенков.

Устрицы, рыба и рапаны — главное, что можно съесть в местных заведениях, заявил он.

По словам Савенкова, считается, что черноморская акватория бедна на живность, из которой можно приготовить хорошие блюда. При этом морских обитателей никто подробно не исследовал, из-за чего они остаются недооцененными, пояснил он. «Но тем не менее, они уникальны по своему вкусу», — добавил бренд-шеф.

Мировой океан в целом имеет 35 промилле. «Наше море по солености — всего 16-17 промилле», — сказал специалист. По этой причине местная рыба по вкусу больше похожа на пресноводных, чем на морских обитателей. При этом в ней есть сладость, которая делает блюдо особенным.

Он, в свою очередь, также отдал предпочтение местному чебуреку и блюдам из баранины. Кроме того, гастрономическим символом региона остаются крымские вины. Савенков заключил, что их количество разнообразно, везде представлен широкий выбор таких напитков.

Ранее глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг из пяти регионов страны, в которых можно поесть необычные блюда местных народов. На первом месте оказалась Башкирия. Россиняам посоветовали попробовать бешармак — блюдо из вареного мяса с домашней лапшой и кислой сметаной. Еще один деликатес — домашняя колбаса из конины со специями «казы», а также башкирский мед.