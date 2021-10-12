В Кабардино-Балкарии прошел первый фестиваль хычина

В Кабардино-Балкарии в Чегемском ущелье прошел первый фестиваль «Праздник хычина»

В Кабардино-Балкарии прошел первый «Праздник хычина», посвященный легендарному национальному блюду — лепешке с картошкой и сыром. О том, как прошел фестиваль, пишет издание «Это Кавказ».

В Чегемское ущелье, где проходил фестиваль, уехало более тысячи тонких пирогов. На их приготовление ушло семь мешков картошки, 60 килограммов сыра и несколько центнеров теста.

Помимо приготовления хычинов, гости фестиваля готовили шашлык, жалбаур, варили шурпу и показывали старинные предметы быта балкарцев и традиционные валяные ковры кийизы.

Мероприятие было призвано пробудить интерес населения к истории и культуре родных краев, а также к истокам зарождения в ареале проживания балкарцев и карачаевцев национального блюда хычин.