В Кабардино-Балкарии проведут фестиваль «Праздник хычина»

Открытый республиканский фестиваль «Праздник хычина» пройдет в Кабардино-Балкарии 9 октября. Организаторы мероприятия пообещали порадовать гостей не только национальным блюдом, но и специальной культурной программой, включающей традиционные народные игры и знакомство с народными промыслами, передает ТАСС.

Беседуя с журналистами, представители региональной общественной организации «Ассоциация мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов "УСТА"» уточнили, что запланированные в рамках фестиваля мероприятия будут проводиться на Малых Чегемских водопадах между Нижним Чегемом и Хушто-Сыртом. Участие в «Празднике хычина» примут и целые коллективы, и отдельные мастера приготовления балканских хычинов.

По словам собеседников агентства, мероприятие призвано пробудить интерес населения к истории и культуре родных краев, а также к истокам зарождения в ареале проживания балкарцев и карачаевцев национального блюда хычин. «Фестиваль организован с желанием привлечь молодежь к развитию творческой культуры, выявить талантливых искусных пекарей хычина. Для поощрения их творчества, сбора и реконструкции рецептов блюд от традиционных до праздничных, пропаганды национальных традиций гостеприимства», — отметили в общественной организации.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области стартовал 37-международный фестиваль «Липецкие театральные встречи». На мероприятии можно будет увидеть спектакли коллективов из Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова, Воронежа и Орла, а также театров из Белоруссии.