В Липецкой области стартовал международный театральный фестиваль

В Липецкой области стартовал 37-международный фестиваль «Липецкие театральные встречи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Игоря Артамонова.

На мероприятии можно будет увидеть спектакли коллективов из Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова, Воронежа и Орла, а также театров из Белоруссии. Кроме того, в списке участников будет четыре театра из Липецкой области. Фестиваль продлится до 13 октября.

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство — это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», — заявил Артамонов.

В состав жюри войдут известные в Союзе театральных деятелей России критики и театроведы. Также будет создано молодежное жюри, которое будет состоять из студентов ГИТИСа.