В Дагестане завершился второй Международный фестиваль национальных театров

В Республике Дагестан завершился II Международный фестиваль национальных театров. Лучшим спектаклем признана постановка «Укрощение строптивой» Лакского музыкально-драматического театра имени Капиева, сообщает портал ilchi.info в среду, 6 октября.

Церемония закрытия, в рамках которой были награждены лауреаты фестиваля, прошла в Русском государственном драматическом театре имени Горького в Махачкале.

За звание лучшего спектакля боролись 15 разножанровых постановок. Постановщик «Укрощения строптивой», заслуженный артист Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — Алании Гиви Валиев получил награду в номинации «За лучшую режиссуру». Победу в категории «Лучшая женская роль» забрала сыгравшая в «Укрощении строптивой» заслуженная артистка Дагестана Зинаида Чавтараева.

II Международный фестиваль национальных театров прошел в Республике Дагестан с 28 сентября по 5 октября. В нем приняли участие театральные коллективы Северной Осетии — Алании, Дагестана, Татарстана, Башкирии, Карачаево-Черкессии, Мордовии, Абхазии, Ингушетии и Казахстана.