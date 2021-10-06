В Махачкале пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале. Соответствующая информация появилась на сайте местного издания «Замана».

Согласно материалу, мероприятие состоится 16 октября на улице Пушкина, а именно — от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского. Отмечается, что на региональной ярмарке продавцы представят экологически чистую и качественную продукцию по доступным ценам.

Известно, что торговые точки открываются при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, а также при содействии администрации Махачкалы и Министерства промышленности республики.

В октябре жители Хабаровского края представили более 500 литров варенья на фестивале. Упомянутое мероприятие проходило в деревне Дормидонтовка. Сообщалось, что в торговые ряды встали около 70 жителей окрестных сел и районного центра, среди которых были крупные производители пищевых продуктов, а также любители.