Брянцы накупили 112 тонн овощей и фруктов на ярмарке за выходные

На ярмарке выходного дня в Брянске горожане купили 112 тонн овощей и фруктов. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Так, всего в мероприятии участвовали 122 производителей сельхозтоваров из 21 муниципального образования области. В итоге жители Брянская приобрели 91 тонну картофеля, 6,5 тонны яблок, 5,2 тонны репчатого лука и по три тонны моркови и капусты.

Также среди жителей российского города высоким спросом пользовались перец, томаты, огурцы, груши и ягоды.

Ранее в сентябре на Кубани прошел конкурс «Агробатл», на котором жители России и Белоруссии представили бахчевые, выращенные на их огородах. Победителем в номинации «Самая большая тыква» стал Максим Величко из Краснодарского края. Ему удалось вырастить овощ весом в 544 килограммов.