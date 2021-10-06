Россиянка из Костромы попала на Первый канал благодаря любви к кроликам

Первый канал снял сюжет про костромскую «крестьянку» Антонину Сергееву и ее кроликов

В селе под Костромой живет Антонина Сергеева, которая неожиданно стала героиней программы на Первом канале. Ее позвали сняться в сюжете из-за любви к кроликам. Об этом рассказала россиянка на своей странице в «ВКонтакте».

Женщина заявила, что она в восторге от произошедшего. «Про меня и моих кроликов снимали репортаж, я давала интервью Первому каналу!» — отметила костромичка. В ее посте она также поделилась ссылкой на группу «ВязКИНО — квартирник».

На данной странице организатор сообщества Елена Кашигина раскрыла таланты россиянки, попавшей в сюжет телеканала. По ее словам, героиня программы — «крестьянка», которая ведет хозяйство, воспитывает детей и внучку и делится интересными рекомендациями, например, по закатке помидоров, валянию шерсти ангорского кролика, ферментации чая и всему остальному, что можно сделать на даче. Большое количество видео и постов с советами есть на странице костромички в Instagram.

У женщины есть отреставрированная старинная прялка, на которой она занимается прядением из шерсти кроликов. Затем она вяжет изделия. Например, варежки или шарфы. По мнение Кашигиной, на Сергеевой «все звезды сошлись».

Ранее стало известно про екатеринбурженку Надежду Мехоношину, которая открыла для себя новое хобби — валяние из шерсти. Женщина посмотрела ролики в интернете и начала изготавливать реалистичные портреты животных. В итоге она покорила россиян своими работами.

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