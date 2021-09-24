В Сочи стартовал чемпионат по ресторанному спорту

В Сочи стартовал международный чемпионат по ресторанному спорту WFRS World Cup — в нем принимают участие команды из 12 стран. Об этом пишут «Кубанские новости».

Как сообщает портал, каждая команда состоит из трех профессионалов во главе с шеф-поваром. По правилам, участники должны приготовить блюда из предложенных ингредиентов в течение ограниченного времени. Конкурс продлится до 26 сентября.

Лидерам соревнования вручат две награды — переходящий кубок WFRS и персональный Кубок Победителя.

«У сочинских ресторатов есть уникальная возможность познакомиться с лучшими мировыми практиками и перенять их», — рассказали в пресс-службе руководителя управления потребительского рынка и услуг Андрея Никончука.

Ранее в сентябре эксперты глобального маркетплейса для автодорожных поездок BlaBlaCar назвали пять российских регионов с самой необычной национальной кухней. На первом месте оказалась Башкирия. Туристам посоветовали попробовать бешармак — блюдо из вареного мяса с домашней лапшой, бульоном и кислой сметаной. Также специалисты порекомендовали отправиться в гастропутешествие в Иркутскую и Новосибирскую области, Татарстан и Адыгею.