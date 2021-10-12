В Свердловской области создадут маршрут по местам семьи известных промышленников

В Свердловской области появится брендированный туристический маршрут, связанный с местами династии известных промышленников Демидовых. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам исполняющей обязанности директора Центра развития туризма региона Надежды Шестаковой, он охватит сразу пять муниципальных образований: Невьянск, Нижний Тагил, Горноуральский городской округ и Нижнесалдинский городской округ.

Помимо экскурсионной программы, для путешественников запустят креативные площадки, где можно смастерить сувениры своими руками.

Как подчеркнул эксперт Агентства стратегических инициатив Алексей Венгин, сейчас Свердловская область стремится активно развивать промышленный туризм. «То количество предприятий, которое есть в регионе, которое сейчас работает на прием туристов, оно значительно отличается от всех других регионов России в плане объема прямых туристов», — добавил он.

Ранее в октябре стало известно, что в Курганской области запустят туристические экскурсии по заводам. Жители и гости региона смогут посмотреть на работу предприятие изнутри, а также поближе познакомиться с особенностями производства различной военной техники, машин и продуктов питания. Планируется, что промышленный туризм дополнит уже существующие туристические маршруты области.