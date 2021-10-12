РЖД предложили россиянам новый маршрут выходного дня по древнерусским городам

С 22 октября РЖД начнут отправлять поезда по «Серебряному маршруту» по древним городам

С 22 октября россияне смогут отправиться в путешествие по древнерусским городам по новому туристическому маршруту. Об этом сообщается на сайте ОАО «РЖД».

Отмечается, что «Серебряный маршрут» свяжет Москву, Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Начиная с 22 октября поезд еженедельно будет отправляться с Ленинградского вокзала столицы в пятницу вечером в 20:23 и прибывать обратно поздно вечером в воскресенье в 23:35.

Таким образом, за два выходных дня туристы смогут посмотреть достопримечательности нескольких древних городов России. При этом спланировать экскурсионную программу можно как самостоятельно, так и оформив отдельные экскурсии у проводника.

В качестве отеля путешественникам предлагается разместиться в новых вагонах класса «Люкс», СВ, купе или плацкартных вагонах. Помимо прочего, для удобства пассажиров будут работать вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты. Стоимость билетов начинается от 2,6 тысячи рублей.

Ранее в октябре россиянам предложили туристические маршруты на ретропоездах по Чечне и Ингушетии. Так, для жителей и гостей республик РЖД запустят ретропоезда на паровой тяге по туристическим маршрутам выходного дня к местам спортивных соревнований и массовых праздников.

