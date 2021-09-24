На Байкале сделали доступнее популярный горный маршрут

Популярный горный маршрут на побережье озера Байкал сделали доступнее для туристов — он стал частью интерактивного проекта «Сибирский туристический тракт». Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, на пешеходном маршруте на пик Черского горного хребта Хамар-Дабан установили верстовой столб с QR-кодом. С его помощью можно открыть специальное мобильное приложение «Сибирский туристический тракт», в котором для удобства путешественников собрана полная информация о местах и событиях региона. Также туристам предлагаются услуги аудиогида и сервисов по регистрации и бронированию.

Отмечается, что интерактивный проект «Сибирский туристический тракт» с 2020 года реализуется иркутским фестивальным центром «Байкал тотем» и Ассоциацией индустриального туризма, при поддержке администрации Слюдянского района, областного агентства по туризму, Русского географического общества и «Центра развития Байкальского региона».

Проект «Сибирский туристический тракт» позволяет путешественникам пользоваться QR-кодами как интерактивными указателями по локальной туристической инфраструктуре: музеям, гостиницам, пунктам питания и отдыха, сувенирным магазинам. Метки установлены на памятных верстовых столбах, которые находятся на одноименной почтовой дороге в наиболее значимых для турпотоков местах.

Ранее в сентябре дайвер решил сделать Байкал чище и принялся в одиночку собирать покрышки со дна — в этом ему помогает только один человек, который ждет его на гидроскутере рядом с местом ныряния. По словам активиста, в Листвянке каждые полгода поднимается в среднем 200–300 килограмм шин.