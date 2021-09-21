Дайвер решил сделать Байкал чище и принялся в одиночку собирать покрышки со дна

Дайвер Егор Лесной решил сделать озеро Байкал чище и принялся в одиночку собирать автомобильные покрышки со дна озера. Ему помогает только один человек, который ждет его на гидроскутере рядом с местом ныряния. Об этом пишет «Сибирь.Реалии».

«На Байкале в этом году пришел к выводу, что вдвоем — самый оптимальный вариант: я креплю к покрышке на дне трос, напарник на гидроскутере ждет наверху, потом стартует с шиной до берега», — подчеркнул Лесной. Он убирает мусор в свободное от работы время, а заодно фотографирует Байкал и покрышки, которые достает со дня.

По словам Лесного, покрышки «скидывают какие-то злодеи». «Их используют на кораблях и на причалах. К бортам судов их прикручивают для того, чтобы амортизировать удар при швартовке судна к пирсу. А они иногда отваливаются», — рассказал дайвер.

Лесной отметил, что покрышек на дне озера меньше не становится. «С причала Рогатка в Листвянке мы ныряем третий год, и каждые полгода поднимаем оттуда в среднем 200–300 килограмм шин. Каждый сезон чуть ли не дочиста вычищаем его, а к следующему — они появляются заново», — пожаловался Лесной.

Ранее россияне приняли участие в экозаплыве «За чистый Байкал» и преодолели 120 километров за два с половиной дня. Маршрут был разделен на две части. Сначала участникам предстояло преодолеть 80 километров от Порта Байкал до Байкальска, а затем 40 километров от Байкальска до Слюдянки. В начальной точке температура воды составляла около плюс 11 градусов, в районе Байкальска — около плюс 18 градусов.