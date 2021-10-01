Россиянам предложили туристические маршруты на ретропоездах

В Ингушетии и Чечне РЖД запустит маршруты выходного дня на ретропоездах

В рамках туристических маршрутов выходного дня по Чечне и Ингушетии РЖД пустит ретропоезда на паровой тяге. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Так, жителям и гостям республик предложат прокатиться на историческом составе к местам спортивных соревнований и массовых праздников. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали на на железнодорожной конференции «PRO//Движение.Туризм».

Кроме того, в российских регионах планируется создание новых экскурсионных маршрутов для железнодорожного транспорта. Например, развитие участка Назрань — Минеральные Воды.

Ранее в августе в Алтайском крае запустили аудиогиды об истории крупнейших железнодорожных станций для пассажиров ускоренного пригородного поезда «Просторы Алтая». Путешественники могут самостоятельно подключиться с любого посадочного места к информационной системе с помощью наушников. Кроме того, аудиоматериалы будут доступны на платформе Amic.ru и в приложении izi.TRAVEL.