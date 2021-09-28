Россияне устремились в три города страны на поезде в сентябре

Больше всего в сентябре увеличился спрос на поездки на поезде в Кисловодск

В сентябре россияне заинтересовались поездками на поезде в три города страны — в Кисловодск, Вышний Волочек и Ессентуки. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое публикует РИА Новости.

Согласно данным бронирований за первый месяц осени, спрос на поездки в Кисловодск увеличился больше всего — на курорт Ставропольского края в сентябре устремилось на 50 процентов больше россиян, чем в прошлом году. На втором по популярности месте Вышний Волочек. Так, доля путешественников, которые предпочли отправиться в город Тверской области на поезде, выросла в этом году на 44 процента.

Тройку лидеров замыкают Ессентуки — еще одним городом Кавказских минеральных вод заинтересовалось на 39 процентов путешественников больше, чем в прошлом году. Также специалисты сервиса отметили, что интерес к поездкам на поезде в Тулу и Вязьму вырос на треть, в Севастополь — на четверть.

Ранее в сентябре туроператоры назвали самые востребованные у россиян направления для путешествий на ноябрьские праздники. Так, отмечался массовый интерес к поездкам в Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Калининград и на курорты Кавказских Минеральных Вод.

