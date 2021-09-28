В Воронеже создали маршрут «Три стихии» для туристов

Цифровой сервис Russpass создал для путешественников маршрут «Воронеж: три стихии». Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Туристы могут отправиться на прогулку протяженностью несколько часов и узнать, как город связан с водой, воздухом и землей.

Маршрут проходит вдоль водохранилища, где туристам предлагают посмотреть на речную даль с борта «Гото Предестинации», вообразить цирковое представление в музее Дурова, посетить Музей нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина, пройтись через Первомайский сад и дальше добраться до улицы Лизюкова и её жителя Котенка.

Пользователям Russpass также доступны маршруты по Москве, Казани, Ростову-на-Дону и Костроме.