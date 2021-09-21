Россияне отправились в путешествие на велосипеде-тандеме по Кавказу

Жители Томска Егор Ковальчук и Екатерина Лемеш отправились в путешествие на велосипеде-тандеме по Кавказу. Об этом сообщает «Томск.ru».

Семейная пара собирается проехать от Каспийского до Черного моря по Кавказскому хребту через регионы и республики Северного Кавказа. Путешественники уже побывали в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Они планируют продолжить маршрут в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Карачаево-Черксии и Краснодарском крае.

Ковальчук рассказал, что тандемы во всем мире распространены куда меньше, чем обычные велосипеды. «В России, где велосипедная культура в целом развита хуже, их еще меньше. Однако они есть. Знаем супругов Басалаевых из Пензы — им уже около 60 лет, но они продолжают путешествовать на своем велосипеде-тандеме. В 90-х они собрали его сами и объехали на нем всю Россию. Идея отправиться в путешествие на велосипеде-тандеме у меня была всегда. Решили попробовать — когда, если не сейчас?» — поделился он.

Велосипед вместе с вещами весит около 80 килограммов — чтобы преодолеть подъем, его приходится вручную закатывать в гору.