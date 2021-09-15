Слабовидящий путешественник собрался пройти от Армавира до Байкала

Слабовидящий путешественник из Армавира Сергей Алексеев собрался дойти пешком от родного города до озера Байкал. Об этом сообщает издание «Краснодарские известия».

Его поход по России начался 24 апреля. В настоящее время 40-летний мужчина уже прошел около 4 тысяч километров из запланированных 6 тысяч. Он считает, что сможет добраться до конечной точки в ноябре. Его маршрут включает Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

За время своего путешествия Алексеев износил две пары обуви и один рюкзак, у него сломались очки. При этом Алексеев успел сделать тысячи кадров и видео. Ими он делится в своем Instagram-аккаунте. И хотя путь еще не завершен, кубанец уже подал заявку в Книгу рекордов России и международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD, чтобы там зафиксировали его рекорд в категории «Наименьшее время преодоления расстояния 1000 и более километров пешком в России (инвалид по зрению I группы)».

В подростковом возрасте путешественник получил травму глаза на уроке по фехтованию, а позднее у него начались проблемы со зрением. Сейчас он видит лишь на три процента, но своим походом хочет доказать, что инвалидность — это не приговор.