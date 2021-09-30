В Ростовской области появился новый яхтенный туристический маршрут

В Ростовской области появился новый туристический маршрут «Под парусом из Меотиды» из Таганрога в Симферополь, рассчитанный на яхты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления информполитики правительства региона.

Согласно яхтенному маршруту, движение начнется от берегов Таганрога и «пройдет через основные локации Боспорского царства», то есть через города Краснодарского края и Крыма. В его рамках будут остановки в Анапе, Тамани, Керчи, Ялте, Севастополе и Симферополе.

Первые пассажиры яхт будут готовы отправиться по историческим местам в 2022-м. В числе мероприятий также есть посещения виноделен. Главной особенностью новой активности стала не только возможность узнать больше о достопримечательностях регионов, но и «получить необходимые навыки яхтинга».

Чтобы возвратиться обратно, можно взять авиаперелет либо поехать на яхте по первоначальному маршруту.

Ранее эксперты туриндустрии раскрыли самые бюджетные направления для отпуска в начале ноября. Аналитики отметили, что туристы бронируют жилье на ноябрьские праздничные выходные от двух до десяти ночей и тратят от 1,6 до 5,9 тысячи рублей в сутки.