Раскрыты самые бюджетные направления для отдыха в ноябрьские праздники

В ноябре цены на проживание в гостиницах Калининграда начинаются от 1,6 тысячи рублей

Эксперты туриндустрии раскрыли самые бюджетные направления для отпуска в начале ноября. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru, передает портал «Турпром».

«По статистике, туристы бронируют жилье на ноябрьские праздничные выходные от двух до десяти ночей и тратят от 1,6 до 5,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в ноябре в Калининграде, дороже — в Великом Новгороде», — заявили аналитики.

Так, средняя стоимость проживания в гостинице Калиниграде за одну ночь составляет 1673 рубля, в Кисловодске — 1748 рублей, в Ялте — 1,7 тысячи рублей. Цены на отели в Ростове-на-Дону начинаются от 1,9 тысячи рублей в сутки на человека.

Чуть дороже обойдется туристу жилье в Сочи — 2,2 тысячи и в Санкт-Петербурге — 2,7 тысячи рублей. Как указали эксперты, самая высокая стоимость гостиниц на начало ноября наблюдается в Казани и Великом Новгороде, где одна ночь размещения стоит 4,8 и 5,9 тысячи рублей соответственно.

Ранее в августе россиянам перечислили самые бюджетные направления для путешествий до конца 2021 года. Одним из самых выгодных вариантов перелетов является маршрут Москва — Брянск, его стоимость составляет 1045 рублей. На втором месте — билет из Элисты в Минеральные Воды за 1270 рублей, на третьем — Брянск — Москва (1528 рублей).