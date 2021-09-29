Россиянам рассказали о горнолыжных новинках зимнего сезона

Курорт Красная Поляна в Сочи анонсировал программу горнолыжных новинок предстоящего зимнего сезона. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, для лыжников и сноубордистов проведут реконструкцию некоторых трасс и откроют новую зону для катания на высоте от 960 до 2,3 тысячи метров над уровнем моря общей протяженностью в 30 километров. Теперь ширина трасс «Восточная», «Зигзаг» и «Восточный лес» увеличится до 18 метров, а угол наклона составит 16 градусов.

Кроме того, россиянам рассказали о запуске программы «Катай и отдыхай» — посетителям будут доступны сезонные ски-пассы, а также многодневные тарифы «три дня по цене двух» и «пять дней по цене трех».

Ранее в августе россиянам раскрыли детали программы осенних активностей на горнолыжном курорте Белокурых в Алтайском крае. Так, туристам предложили подняться на гору по круглогодичному кресельному подъемнику и пройти трекинговые маршруты. Кроме того, вокруг самой белокурихи расположены «тропы здоровья» — терренкуры. Дорожки протяженностью три-шесть километров начинаются в городе и проходят через лес.