Экстремал открыл горнолыжный сезон в Шерегеше в сентябре и описал ощущения

Экстремал из Шерегеша Кемеровской области Геннадий Мелехин на два месяца раньше открыл горнолыжный сезон и спустился с горы Зеленая 27 сентября. Видео спуска он опубликовал в Instagram. Свои ощущения лыжник описал в разговоре с NGS42.RU.

«Я живу в Шерегеше, работаю здесь инструктором и выжидал, когда на горе насыпет достаточно снега, чтобы хотя бы на верху Зеленой покататься. И когда я утром увидел, что в поселке насыпало где-то 15-20 сантиметров снега, я понял, что пора. (...) Наверху ощущение, что уже зима, не верится, что это сентябрь. Покатался немного. Наверху хорошо, но снега еще мало, много камней, лыжи царапаются», — рассказал Мелехин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что кататься так опасно. Мелехин заявил, что никому не рекомендует так рано открывать сезон — по его словам, любителям лучше подождать до ноября.

«Кататься пока рано, под снегом очень много камней. Снарягу убьете точно, а, может быть, и сами травмируетесь, так что лучше не рисковать», — написал Мелехин в Instagram.

Ранее стало известно, что Шерегеш стал одним из лидеров по объемам раннего бронирования горнолыжных туров на декабрь стал, опередив кластер Сочи. Так, по данным АТОР, доля бронирования путевок на курорт Кемеровской области с перелетом в первый месяц зимы составила 54 процента от всего количества продаж на этом направлении, у Красной Поляны — 18 процентов.