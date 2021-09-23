Россияне резко заинтересовались одним видом зимнего отдыха

В сентябре резко увеличилось количество продаж горнолыжных туров в Шерегеш. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации специалистов туротрасли, в сентябре россияне стали больше интересоваться зимним отдыхом. Одним из лидеров по объемам раннего бронирования горнолыжных туров на декабрь стал Шерегеш, опередив кластер Сочи.

Так, доля бронирования путевок на курорт Кемеровской области с перелетом в первый месяц зимы составила 54 процента от всего количества продаж на этом направлении, у Красной Поляны — 18 процентов.

Эксперты объясняют сентябрьский всплеск бронирований ранним началом зимнего сезона в Шерегеше и запуском чартерной программы туроператоров в декабре. Кроме того, туристов привлекает стоимость турпакетов «под ключ», так как путевка с перелетом обходится выгоднее, чем поездка, собранная самостоятельно.

Например, путевка с вылетом в декабре в двухзвездочный отель с завтраками обойдется одному туристу в 30,6 тысячи рублей, в гостиницу категории три звезды — 49,5 тысячи рублей.

Ранее в сентябре эксперты допустили открытие популярного курорта к зиме. Так, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин допустил открытие популярного курорта — Бали — не раньше декабря. По его словам, этот процесс затянулся из-за отсутствия прямых рейсов из России в Индонезию.