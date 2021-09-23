Эксперты допустили открытие популярного курорта к зиме

В Союзе туриндустрии заявили, что Индонезия откроется для россиян не раньше декабря

Для туристов из России к зиме могут открыть Индонезию, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин допустил открытие популярного курорта — Бали — не раньше декабря. По его словам, этот процесс затянулся из-за отсутствия прямых рейсов из России в Индонезию. Поэтому странам предстоят переговоры о возможном авиасообщении.

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«Ожидаем, что Индонезия откроется до конца года, но не раньше декабря. Это как раз высокий сезон. Осенью мы уже ничего не успеем», — подчеркнул эксперт.

По данным посольства России в Джакарте, привитые «Спутником V» россияне смогут беспрепятственно приехать в Индонезию, когда она станет доступна. Известно, что с 15 сентября республику разрешили посещать туристам с бизнес-визой и визой ограниченного пребывания при наличии сертификата о полной вакцинации и соблюдении восьмидневного карантина по прибытии.

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, о восстановлении туров в Индонезию говорить рано до тех пор, пока оперштаб не представит официальное заявление о возобновлении прямого авиасообщения с этой страной.

С 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Кроме того, возрастет число рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан и на Шри-Ланку.