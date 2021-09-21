Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

Со вторника 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Об этом сообщает РИА Новости.
Полеты в Ирак будут осуществляться два раза неделю по маршруту Москва — Багдад. Самолеты в Мадрид и Барселону будут летать из Москвы с частотой четыре раза в неделю, а в Малагу и Аликанте — дважды в неделю.
В Кению можно полететь по по маршруту Москва — Найроби с периодичностью два рейса в неделю. Самолет из Москвы в Братиславу (Словакия) будет летать четыре раза в неделю, а из Санкт-Петербурга — два раза.
Помимо этого увеличивается количество рейсов в уже открытые для посещения Венгрию, Казахстан и Катар.
Ранее сообщалось, что с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов четырех городов — Пскова, Мурманска, Магадана и Читы.