Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

С 21 сентября возобновляются полеты из России в Ирак, Испанию, Кению и Словакию

Со вторника 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Об этом сообщает РИА Новости.

Полеты в Ирак будут осуществляться два раза неделю по маршруту Москва — Багдад. Самолеты в Мадрид и Барселону будут летать из Москвы с частотой четыре раза в неделю, а в Малагу и Аликанте — дважды в неделю.

В Кению можно полететь по по маршруту Москва — Найроби с периодичностью два рейса в неделю. Самолет из Москвы в Братиславу (Словакия) будет летать четыре раза в неделю, а из Санкт-Петербурга — два раза.

Помимо этого увеличивается количество рейсов в уже открытые для посещения Венгрию, Казахстан и Катар.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов четырех городов — Пскова, Мурманска, Магадана и Читы.