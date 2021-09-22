Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

Россия с 5 октября возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией

С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

Также увеличится количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку. Кроме того, будут сняты ограничения на полеты на Тенерифе и Гоа.

Помимо прочего, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября.

Так, рейсы по маршрутам Москва — Джибути, Москва — Веллингтон, Москва — Лима, Москва — Кейптаун, Москва — Йоханессбург и Санкт-Петербург — Копенгаген будут выполняться два раза в неделю.

Ранее, 21 сентября, Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Помимо этого увеличилось количество рейсов в уже открытые для посещения Венгрию, Казахстан и Катар.