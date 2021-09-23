Кубань стала самым популярным направлением для активного отдыха

Краснодарский край стал самым популярным направлением для активного отдыха по версии Ростуризма. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Там уточнили, что Кубань разделила первое место с Крымом. Второе место в рейтинге Ростуризма занял Кавказ, затем идут Урал, Алтай, Калерия и Дальний Восток.

«Последнее время мы наблюдаем тенденцию, что к нам на отдых приезжают не только на Черноморское и Азовское побережья. Гости также предпочитают и активный отдых на природе. Это стало возможным благодаря альтернативным предложениям - горнолыжный, аграрный, эногастрономический туризм», — подчеркнула врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Всего на Кубани, по данным региональных властей, работают более сотни объектов сельского туризма. С начала 2021 года их посетили 450 тысяч человек, причем популярность этого направления продолжает расти, подчеркнули в пресс-службе администрации региона.