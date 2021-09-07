Лавров раскрыл любимое место отдыха в России

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл любимое место отдыха внутри страны. Об этом дипломат рассказал во время встречи с молодыми учителями, школьниками и блогерами Санкт-Петербурга в понедельник, 6 сентября. Его слова передает «Московский комсомолец».

Политик признался, что его любимый вид отдыха — рафтинг. Лавров отметил, что предпочитает активный отдых на сибирских просторах, в частности на Алтае, где по его мнению, «много красивых мест».

«А вообще отдых должен быть активным и сопряженным с физическими нагрузками», — добавил министр.

Ранее в сентябре Лавров заявил, что посетил около 150 государств, но больше всего любит возвращаться в Россию. По словам политика, где бы он ни был и какие бы красоты не наблюдал, «дома всегда лучше».

