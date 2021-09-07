Побывавший в 150 государствах Лавров назвал любимую страну

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посетил около 150 государств, но больше всего любит возвращаться всего в Россию. Слова дипломата передает ТАСС.

В ходе выступления в пансионе воспитанниц Министерства обороны Лаврову задали вопрос о том, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего. «Конечно, наша собственная, Российская Федерация. Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда лучше», — ответил дипломат.

По словам политика, желание быть ближе к родному очагу — не уникальное свойство россиян. «Каждый, в общем-то, хочет быть поближе к родному очагу, по крайней мере, большинство людей. Хотя есть и страны, в которых люди традиционно выезжали на работу за границу и оставались там, в частности в Европейском союзе очень много практикуется таких переездов», — отметил он.

Лавров также признался, что никогда не бывал в Канаде.

Ранее глава МИД ответил на вопрос активиста о том, как бороться с негативными эмоциями. По словам дипломата, ему в этом помогают определенные высказывания. «Эмоции сливаются через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или, в крайнем случае, шепотом. Это помогает», — отметил он.