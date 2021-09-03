Лавров рассказал о своей борьбе с негативными эмоциями

Глава МИД Лавров: эмоции сливаются через выражения, которые лучше произносить про себя

Некоторые особенные высказывания могут помочь в борьбе с негативными эмоциями. Об этом рассказал министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Глава МИД ответил на вопрос активиста в ходе просветительского марафона «Новое знание». «Эмоции сливаются через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или, в крайнем случае, шепотом. Это помогает», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Лавров понадеялся на восстановление мира во всем мире после обещаний американского президента Джо Байдена: тот заявил, что США не собираются вмешиваться в дела других стран. Дипломат подчеркнул, что российская сторона приветствует подобные заявления. По его словам, Москва всегда призывала западные страны извлекать уроки из своих авантюр.