Лавров рассказал об увеличении числа диппредставительств России за рубежом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва будет увеличивать число своих диппредставительств за рубежом. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

По его словам, сейчас у России 250 посольств и генеральных консульств по всему миру. Лавров рассказал, что Москва на данный момент работает над консульским присутствием в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Также министр заявил о необходимости «укрепить таиландское направление». При этом он отметил, что России необходимо расширить свое дипломатическое присутствие в странах СНГ, где западные посольства порой обгоняют российские загранпредставительства по количественному составу в два-три раза.

Ранее посол США в России Джон Салливан рассказал, что число американских дипломатов, работающих в России, не сопоставимо с числом сотрудников дипмиссии России в Соединенных Штатах. Салливан обратил внимание на большую диспропорцию в количестве дипломатов, находящихся в двух государствах. «В России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. Цифры говорят сами за себя», — подчеркнул он.

