Консульства России в США продолжили выдавать визы, несмотря на препятствия, которые в дипломатической работе чинит Москве Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», — приводит агентство слова дипломата.

Власти США ранее уточнили сведения о выдворении 24 российских дипломатов из-за истечения срока их виз. Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сотрудники посольства России по окончании трехлетнего периода пребывания должны покинуть страну или запросить продление.