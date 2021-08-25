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Консульства России в США продолжили выдавать визы

Захарова: консульства в США продолжают выдавать визы, несмотря на действия Вашингтона
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Фото: Reuters

Консульства России в США продолжили выдавать визы, несмотря на препятствия, которые в дипломатической работе чинит Москве Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», — приводит агентство слова дипломата.

Власти США ранее уточнили сведения о выдворении 24 российских дипломатов из-за истечения срока их виз. Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сотрудники посольства России по окончании трехлетнего периода пребывания должны покинуть страну или запросить продление.

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