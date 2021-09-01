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Лавров понадеялся на мир во всем мире после обещаний Байдена

Лавров: надеемся на мир после заявлений Байдена о невмешательстве в дела других стран
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Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров понадеялся на восстановление мира во всем мире после обещаний американского президента Джо Байдена: тот заявил, что США не собираются вмешиваться в дела других стран. Заявление российского министра прозвучало на встрече со студентами МГИМО, его цитирует РИА Новости.

«Мы приветствуем такие заявления. Мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались», — подчеркнул Лавров.

Заявление о невмешательстве в дела других стран прозвучало во время обращения Байдена к нации. По словам американского лидера, уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. Политик признал, его отказ продолжать войну связан с тем, что она «больше не отвечала коренным интересам США».

При этом в том, что США пришлось вывести войска из Афганистана, Байден обвинил своего предшественника на посту Дональда Трампа.

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