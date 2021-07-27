Известные блогеры-миллионники посетили Пермский край в рамках проекта «ТопБЛОГ». Об этом сообщает «Эхо Москвы в Перми».

В поездку, организованную при поддержке Министерства по туризму и молодежной политике региона, отправились актриса и бывшая участница проекта Comedy Women Наталья Медведева, трэвел-блогер Анастасия Торшина и учитель-тиктокер Андрей Федотов. Они встретились с поклонниками из Перми и отметили на их вопросы.

Торшина рассказала, что посещает регион уже в четвертый раз, а Медведева назвала Прикамье настоящим открытием. «Я даже не ожидала, что путешествие будет наполнено таким экстримом. Мои подписчики после каждой сторис задают два вопроса: как я это пережила и как попасть на такой отдых?» — сказала она.

Федотов выразил надежду, что его подписчики проникнутся атмосферой Пермского края. Он восхитился прекрасной погодой и особенным воздухом в регионе, добавив, что после такой поездки готов работать без выходных до самого Нового года.

Пермский край стал третьим регионом в блог-туре «Россия — страна возможностей», который проходит в рамках проекта «ТопБЛОГ». Он нацелен на повышение интереса к внутреннему туризму благодаря соцсетям и новым медиа.