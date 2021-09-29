Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами билета в сентябре

Самый дорогой авиабилет, приобретенный россиянами в сентябре 2021 года, стоил более 350 тысяч рублей. Данные о дорогостоящих билетах на самолет раскрыли аналитики онлайн-сервиса «Туту.ру» в исследовании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации аналитиков, один из клиентов сервиса заплатил за перелет из Москвы в Киото (Япония) и обратно 351,1 тысячи рублей. На втором месте по стоимости разместился рейс из Москвы в Актау (Казахстан) — путешественник купил билеты туда-обратно за 279,5 тысячи рублей.

На третьем месте оказался полет в Петропавловск-Камчатский за 182,3 тысячи рублей, а на четвертом — рейс из Москвы во Владивосток за 174,4 тысячи рублей. Пятерку лидеров по наиболее дорогим бронированиям на сентябрь замыкает перелет в классе повышенного комфорта из Петропавловска-Камчатского в Москву, который обошелся туристу в 174,3 тысячи рублей.

Среди зарубежных направлений в топ-20 самых дорогих билетов вошли также маршруты Москва — Лондон (165,5 тысячи рублей), Москва — Будапешт (138,5 тысячи), Ростов-на-Дону — Ереван (115,2 тысячи), Москва — Вена (114,5 тысячи) и Москва — Тель-Авив (112,9 тысячи).

Ранее в сентябре названа стоимость самого дорогого приобретенного россиянами летом авиабилета. Так, самым дорогим полетом россиян стал рейс из Москвы в столицу Мальдив Мале за 627 тысяч рублей. При этом на втором месте среди наиболее дорогостоящих маршрутов оказалось путешествие в классе повышенного комфорта в Лос-Анджелес, который обошелся в 496 тысяч рублей.